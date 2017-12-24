Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Астрономы уверены, что девятая планета нашей Солнечной системы спасает её от апокалипсиса. К сенсационному выводу пришли специалисты из Калифорнийского технологического института.





Долгое время учёные из разных стран спорят о том, существует ли планета №9 или Нибиру. Доказательств её наличия, как и опровержений, много. Одни уверены, что загадочная Планета Х не существует, так как её не видно не в один наземный и космический аппарат, принадлежащий человечеству. Другие убеждают своих коллег учёных в том, что девятый объект нашей Солнечной системе присущ и приводят этому точные математические расчеты. Долгое время учёные из разных стран спорят о том, существует ли планета №9 или Нибиру. Доказательств её наличия, как и опровержений, много. Одни уверены, что загадочная Планета Х не существует, так как её не видно не в один наземный и космический аппарат, принадлежащий человечеству. Другие убеждают своих коллег учёных в том, что девятый объект нашей Солнечной системе присущ и приводят этому точные математические расчеты.





Интересно, что именно работа над опровержением существования Нибиру и помогла убедиться учёным Майку Брауну и Константину Батыгину из Калифорнийского технологического института в том, что объект №9 всё же существует. Изучая звёздное небо через телескоп на Гавайях, установленный на горном участке Мауна Кеа, астрономы пришли к выводу, что Нибиру реальна, но находится она далеко за пределами нашей Солнечной системы.





Специалисты-космологи считают, что Планета Х расположена за Нептуном в астероидном поясе Койпера. Обнаруженная там группа из 6, не отвечающих принятым параметрам планетоидов имела одинаковую ось вращения и странный орбитальный наклон. Подсчёты Батыгина и Брауна показали, что причиной такого странного поведения обнаруженных ими объектов является огромная, влияющая на них, планета. Вероятность такого совпадения не велика и составляет не больше 0,007% из 100. Специалисты-космологи считают, что Планета Х расположена за Нептуном в астероидном поясе Койпера. Обнаруженная там группа из 6, не отвечающих принятым параметрам планетоидов имела одинаковую ось вращения и странный орбитальный наклон. Подсчёты Батыгина и Брауна показали, что причиной такого странного поведения обнаруженных ими объектов является огромная, влияющая на них, планета. Вероятность такого совпадения не велика и составляет не больше 0,007% из 100.





Астрономы установили, что планета 9 вращается вокруг Солнца перпендикулярно плоскости орбит всех планет нашей звёздной системы. Период её обращения очень большой и составляет 20 000 лет. Именно из-за этого Нибиру до сих пор не обнаружил ни один телескоп или спутник. Также удалось установить размеры планеты, объект Х в 10 раз больше нашей планеты, и удалён от Солнца в 20 раз дальше, чем холодный Нептун. Известно, что Нибиру заходит в Солнечную систему раз в 3 600 лет.





Согласен с существованием «космического стабилизатора» и сотрудник обсерватории в Ницце астроном Алессандро Морбиделли. Учёный отмечает, что если бы Нибиру не было в космосе, то науке пришлось бы долго искать объяснение происходящим в межзвёздном пространстве как минимум пяти процессам. Астроном поделился информацией о том, что планета 9 имеет два спутника, которые, как и гигантский объект, вращаются по перпендикулярной орбите. Свои названия Драк и Нику получили в честь книги Брэма Стокера «Дракула», так как именно в ней герои могли ходить по потолкам и отвесным поверхностям. Согласен с существованием «космического стабилизатора» и сотрудник обсерватории в Ницце астроном Алессандро Морбиделли. Учёный отмечает, что если бы Нибиру не было в космосе, то науке пришлось бы долго искать объяснение происходящим в межзвёздном пространстве как минимум пяти процессам. Астроном поделился информацией о том, что планета 9 имеет два спутника, которые, как и гигантский объект, вращаются по перпендикулярной орбите. Свои названия Драк и Нику получили в честь книги Брэма Стокера «Дракула», так как именно в ней герои могли ходить по потолкам и отвесным поверхностям.





Мнение о том, что Планета Х стабилизирует нашу Солнечную систему и защищает её от попадания крупных путешественников-астероидов из других миров, поддерживает и астроном Джульетт Беккер из Мичиганского университета. Учёная уверена, что, не смотря на невидимость планеты в земные телескопы, она совершает благоприятное воздействие на все объекты нашего звёздного дома.





Без Нибиру не было бы нашей Солнечной системы, которая сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Именно гравитация гигантского объекта спасает планеты от сожжения огненной звездой или же разрыва в результате воздействия других более массивных соседей.



