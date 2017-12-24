Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Долгое время учёные из разных стран спорят о том, существует ли планета №9 или Нибиру. Доказательств её наличия, как и опровержений, много. Одни уверены, что загадочная Планета Х не существует, так как её не видно не в один наземный и космический аппарат, принадлежащий человечеству. Другие убеждают своих коллег учёных в том, что девятый объект нашей Солнечной системе присущ и приводят этому точные математические расчеты.
Специалисты-космологи считают, что Планета Х расположена за Нептуном в астероидном поясе Койпера. Обнаруженная там группа из 6, не отвечающих принятым параметрам планетоидов имела одинаковую ось вращения и странный орбитальный наклон. Подсчёты Батыгина и Брауна показали, что причиной такого странного поведения обнаруженных ими объектов является огромная, влияющая на них, планета. Вероятность такого совпадения не велика и составляет не больше 0,007% из 100.
Согласен с существованием «космического стабилизатора» и сотрудник обсерватории в Ницце астроном Алессандро Морбиделли. Учёный отмечает, что если бы Нибиру не было в космосе, то науке пришлось бы долго искать объяснение происходящим в межзвёздном пространстве как минимум пяти процессам. Астроном поделился информацией о том, что планета 9 имеет два спутника, которые, как и гигантский объект, вращаются по перпендикулярной орбите. Свои названия Драк и Нику получили в честь книги Брэма Стокера «Дракула», так как именно в ней герои могли ходить по потолкам и отвесным поверхностям.
Новые открытия учёных показали, что, не смотря на все предсказания гибели от Нибиру, планета оказывает созидательное воздействие на Солнечную систему. Есть вероятность, что в будущем специалисты придут к ещё более удивительным открытиям в этой области.