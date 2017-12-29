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Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

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Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

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| | Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Вчера, 23:00
Пока выбирать шампанское, и в это россиянам помогли дегустаторы "Росконтроля", которые назвали самый вкусный напиток Нового 2018 года. Так, эксперты сообщили, что "Наследие мастера. Лев Голицын" является самым качественный "угощением" будущего праздника. Цена рекомендованного напитка - 390 рублей за бутылку. Однако не все спешат угоститься в новогоднюю ночь шампанским. Наша редакция решила разобраться, как выбрать качественный и недорогой алкогольный напиток.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

По предоставленным ранее данным, россияне прошли опрос, где приоритетными спиртными напитками оказались именно водка и коньяк, а самая низкая стоимость одной бутылки такой продукции обойдется покупателю 205 и 314 рублей соответственно. Такие нормы установили регулирующие органы, и продаваться за более низкую цену данный алкоголь не может. Специалисты отметили, что случаи распространения поддельных напитков имеют место, поэтому необходимо обращать внимание сразу на несколько важных факторов.


Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Главным моментом при выборе водки и коньяка должна стать цена, и в случае продажи алкогольной продукции посредством Сети предприниматели могут устанавливать другие ценовые рамки для своих товаров. В ведомстве подчеркивают, что слишком дешевый алкоголь может оказаться некачественным и даже опасным для жизни, поэтому покупать его не рекомендуется. Более того, создана специальная комиссия, которая на постоянной основе осуществляет мониторинг таких интернет-магазинов, и при получении соответствующих жалоб производится закрытие данных сайтов.

Немного ранее специалисты Роскачества осуществили предновогоднюю проверку и анализ водочных изделий, о чем сообщали СМИ. Эксперты взяли 49 образцов напитков, которые в дальнейшем были тщательно проверены. Исследования показали, что водка из лицензионных магазинов с акцизными марками не только соответствует стандартам, но и превышает показатели качества. В ведомстве пришли к выводу, что пострадать могут лишь те покупатели, которые приобретают спиртные напитки в магазинах без разрешения на реализацию, в том числе – в сетевых точках продажи.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Отдельно представители Роспотребнадзора выделили так называемых продавцов нелегальных напитков, продажа которых распространена в стране. Реализовывать такие товары могут чьи-то знакомые, друзья друзей и другие распространители, а стоят коньяк и водка из «баклажек» в несколько раз дешевле. Такие алкогольные напитки являются максимально опасными, и на бутылках нет абсолютно никакой минимальной информации, в частности, данных о составе, объеме и других сведений. Приобретая подобные товары, россияне не только поддержат распространение суррогата, но и подвергнут риску свои жизни и здоровье.


Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Специалисты рассказали и о таких способах обмана покупателя, как продажа алкоголя незаконным методом, но в соответствующей таре. Некоторые мошенники могут переливать некачественное спиртное в дорогие бутылки, но такого обмана можно избежать. Для этого следует перед покупкой внимательно осматривать бутылки, и обратить внимание нужно на несколько нюансов. Во-первых, акцизная марка должна быть приклеена впервые, и не может быть липкой либо поврежденной. Во-вторых, крышка будет выглядеть новой, и если ее уже открывали – это можно сразу же заметить. И в-третьих, этикетка на бутылке не может быть деформированной, также на ней должна быть видна вся нужная информация.


Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Подведя итоги можно понять, что Новый год приближается, и это чувствует каждый житель страны. Люди суетятся, покупают подарки, продукты, наряжают елки, пытаясь при этом сэкономить средства, но не потерять в качестве. Не стоит пренебрегать советами специалистов, ведь праздничные хлопоты должны быть приятными, а процедура покупок – приносить только хорошие эмоции, а не проблемы.


Анна Лисичкина
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