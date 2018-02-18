Огромная цена за услуги грузчиков в Ростове неприятно удивила заказчика

Дорогостоящая промашка настигла жителя Ростова-на-Дону, который заказал услуги грузчиков на популярном сайте. Об огромной цене мужчина узнал, получив счет за помощь.

Ростовщику требовалось перенести большое количество вещей на восьмой этаж десятиэтажного дома. На популярном ныне сайте он заказал услуги двух грузчиков, чтобы не усложнять себя переноской своих вещей.После самих четырёхчасовых услуг, ростовщик узнал, что плата за их помощь составляет 250 рублей за час, а если говорить точнее то: за каждую малоразмерную коробку, занесённую в лифт – 50 рублей, за каждую крупноразмерную коробку – 100 рублей, плюс накладка 50 рублей за каждый пройденный с малоразмерной коробкой этаж и 100 рублей за каждый пройденный этаж с большой коробкой. А так как грузчиков было двое, соответственно, и цена возросла вдвое.Ростовщик был обурен такой огромной платой, которая в конечном счёте составила 14 500 рублей.После скандала с фирмой, которая предоставила ему двух работников, заказчику удалось сбить цену до 7 тысяч рублей, хотя ему до сих пор кажется, что цена намного выше того, чем она должна быть.