В Москве установили мемориальную доску в память о Борисе Немцове

В пятницу прошла церемония установки мемориального трафарета в честь великого политика Бориса Немцова. Мероприятие приходило в Москве. Теперь на доме под номером 3, по улице Малая Ордынка, висит доска почтения патриота и знатного политика. Известно, что в этом доме на самом деле жил Борис Немцов.

Возглавила церемонию Ксения Собчак. Кандидат в президенты отметила, что теперь каждый житель или приезжий будет знать, где жил политик. Также Ксения Собчак поблагодарила всех тех, кто помогал организовать данное событие.Отметим, что Ксения Анатольевна ранее обращалась к мэру столицы с просьбой увековечить память Борису Немцову с помощью мемориальной доски. Спустя некоторое время комиссия одобрила заявление на установку трафарета. Известно, что устанавливал табличку родной сын погибшего политика – Антон. Доску повесили на арке, что ведет во двор здания.Но дочь Немцова - Жанна, отказалась посещать торжественную установку мемориала. Девушка посчитала, что это очередная пиар-акция перед предстоящими выборами.