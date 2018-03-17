Китай в 2018 году запустит целых семь природоохранных кампаний

КНР запускает в этом году 7 природоохранных кампаний. Такую информацию заявил сегодня китайский министр окружающей среды Ли Ганьцзе.

Известно, что работа будет вестись в разных направлениях. Министр поведал, что будут такие направления, как: запрет ввоза мусора из-за границы, предотвращение загрязнения воздуха, отмена утилизации радиоактивных отходов, чистка грязных водоемов и обновление водоочистных построек в городах, обеспечение чистоты воды в крупных водохранилищах и охрана заповедников.Кампании осуществляют развитие в течение 3-х лет. Их внесли в План по борьбе с загрязнениями окружающего мира.Известно, что на организацию кампаний чиновники КНР собираются выделить большую сумму, хотя обычно китайцы не предавали значение окружающей среде. Чтобы профинансировать природоохранную деятельность, власти намерены отдать 19% из общего бюджета.