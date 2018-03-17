Юрий Дудь разузнал секрет музыкальности города Уфы

Известный интернет-журналист Юрий Дудь рассекретил метод уфимских музыкантов, а также узнал как у этого города, получается, обрести достойных исполнителей.

Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал фото Кирилла Шишова, где изображено Нагаевское шоссе города Уфы. Фото дороги, где можно увидеть силуэт гитары, набрало уже более чем 60 тыс отметок «Нравится». Сам журналист под фото написал, что теперь понимает, почему в Уфе столько много музыкальных талантов. Также Дудь перечисл Земфиру, ДДТ и прочих знаменитых исполнителей города.

Автор снимка отмечает, что фото сделано с помощью квадрокоптера. Кирилл Шишов утверждает, что это фото настоящее, никаких вмешательств фотошопа нет. Автор не ожидал, что снимок выдвинет его на тропу славы. Уфимец написал, что данное фото действительно являлось самой просматриваемой работой. Запись Юрия Дудя с указанием ссылки на автора фотографии, для Кирилла Шишова стала приятным сюрпризом.