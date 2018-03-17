Памфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выборах

Глава ЦИК Элла Панфилова попросила россиян не поддаваться никакому административному давлению и свободно высказывать свое мнение на президентских выборах. Об этом она сказала в своем выступлении на одно из центральных телеканалов России.

Сергей Денисов

Председатель Центризбиркома призвала избирателей сигнализировать с мест в случае использования местными должностными лицами своего административного ресурса в процессе голосования. Панфилова уверила, что комиссия будет самым тщательным образом заниматься фактами нарушения процедуры голосования на местах и все виновные от самого мелкого исполнителя до губернатора будут нести правовую ответственность согласно существующему законодательству.Чиновница уверила россиян, что свобода волеизъявления граждан - одно из самых высоких завоеваний демократии в стране – должна быть гарантирована неукоснительно. Все факты нарушения процедуры голосования будут выявляться и тут же передаваться в Генеральную прокуратуру.