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| | В январе в Таллин приехало на 17% больше туристов из РФ

В январе в Таллин приехало на 17% больше туристов из РФ

Сегодня, 13:48
Столица Эстонии пользуется большой популярностью среди российских туристов. В январе в Таллин прибыло на 17% больше путешественников, чем за аналогичный период в прошлом году. Причем некоторые прибывают в этот прибалтийский город окольными путями.

В январе в Таллин приехало на 17% больше туристов из РФ

 

Вице-мэр эстонской столицы Айвар Риисалу отметил, что турпоток из РФ еще не достиг предкризисного уровня, но прирост путешественников из Восточной Европы идет быстрыми темпами. Пока по количеству туристов в Таллине лидирует Финляндия. На долю этой страны приходится 32,8 тысяч путешественников. Турпоток из этой страны увеличился на шесть процентов. Увеличилось количество визитеров из Великобритании и Швеции.

Всего в таллинских гостиницах в январе зарегистрировали более 106 тысяч туристов, что на девять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они провели в среднем больше времени в городе – 1,96 ночи, тогда как в прошлом году среднее время визита составило 1,78 ночи. Для отдыха в столицу Эстонии прибыли 67% путешественников. Средняя цена пребывания в гостиницах Таллина составляет 43,74 евро, а наполненность отелей достигла уровня в 50%.
Дарья Светозарова
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