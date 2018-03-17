В Москве 18 марта ограничат движение в связи с концертом в честь Крыма

По сообщениям Центра организации дорожного движения, завтра в центральном районе Москвы будет ограничено движение. Перемещение транспорта будет изменено в связи с концертом-митингом, посвященным годовщине присоединения Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации.

18 марта с 14:00 реформы затронут Театральный проспект: движение по правой полосе будет перекрыто. Эти перемены касаются участка от улицы Петровка до площади Лубянская. По информации пресс-службы, припарковаться возле Большого и Малого театров будет невозможно. На время запланированного концерта "Россия. Севастополь. Крым" транспортной остановки "Манежная площадь", находящейся на улице Моховая, временно не будет. Другие станции поблизости будут действовать, как и раньше.Временные реформы в дорожном движении помогут обеспечить безопасность российских граждан. Поэтому сотрудники Центра дорожного движения призвали понять важность временных дорожных изменений.18 марта 2014 года после проведения референдума лидером РФ был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России. В честь этого события по всей территории России ежегодно проводятся митинги и концерты.