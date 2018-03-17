Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе

В Ростове-на-Дону многие жители были встревожены, увидев на закате подобие ядерного гриба, образовавшееся в небе над горизонтом. Некоторые ростовчане приготовились к худшему, предположив начало ядерной войны.

В социальных сетях встревоженные жители Ростова-на-Дону стали делиться фотографиями природной аномалии, по виду напоминавшей очертания ядерного гриба, остающегося после применения данного типа вооружения. На опубликованных фотографиях заметно, что в небе над горизонтом облака приняли форму шляпки гриба, а дым из неизвестного источника восходил к небесам, по виду напоминая идеальную ножку для вышеупомянутого грибка. Некоторые жители Ростова, по их словам, действительно не мгновение испугались возможного исхода от ядерного взрыва.

Александр Вест

Многие пользователи лишь посмеялись над испуганными горожанами, заметив, что в случае подобного взрыва, испуг и переживание вряд ли помогут избежать последствия использования ядерного оружия.