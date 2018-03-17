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| | Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе

Сегодня, 11:26
В Ростове-на-Дону многие жители были встревожены, увидев на закате подобие ядерного гриба, образовавшееся в небе над горизонтом. Некоторые ростовчане приготовились к худшему, предположив начало ядерной войны.

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе

 

В социальных сетях встревоженные жители Ростова-на-Дону стали делиться фотографиями природной аномалии, по виду напоминавшей очертания ядерного гриба, остающегося после применения данного типа вооружения. На опубликованных фотографиях заметно, что в небе над горизонтом облака приняли форму шляпки гриба, а дым из неизвестного источника восходил к небесам, по виду напоминая идеальную ножку для вышеупомянутого грибка. Некоторые жители Ростова, по их словам, действительно не мгновение испугались возможного исхода от ядерного взрыва.

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе

 

Многие пользователи лишь посмеялись над испуганными горожанами, заметив, что в случае подобного взрыва, испуг и переживание вряд ли помогут избежать последствия использования ядерного оружия.
Александр Вест
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