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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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| | Власти Китая будут присваивать гражданам персональный рейтинг

Власти Китая будут присваивать гражданам персональный рейтинг

Сегодня, 10:34
Правительство КНР намерено присвоить каждому отдельному гражданину страны персональный рейтинг, который будет влиять на возможность получения ряда услуг. Граждане с низким рейтингом не смогут пользоваться услугами лётного и ж/д транспорта.

Власти Китая будут присваивать гражданам персональный рейтинг

 

В КНР утвердили ввод системы, в которой каждый отдельный гражданин будет иметь определённый рейтинг, влияющий на возможность осуществления ряда услуг. Рейтинговое значение каждого отдельного гражданина Китая будет основываться на его профессиональных достижениях в карьере, уровне его дохода, а также уровне полученного образования. Кроме того, поведение граждан КНР в Сети также будет иметь значение в построении рейтинга.

Помимо невозможности пользования поездами и самолётами, у граждан с довольно низким рейтингом также возникнут проблемы с трудоустройством. Данная инициатива уже была раскритикована многими экспертами, сравнившими интенции властей КНР с созданием антиутопии, неоднократно описанной многими авторами литературных произведений.
Александр Вест
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