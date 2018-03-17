В больнице вместо туалетной бумаги пациентам выдали меддокументы в Пермском крае

В одной из сельских поликлиник Пермского края пациенты требуют извинений перед главным врачом от уполномоченного по правам человека, который доложил о нарушении, заключавшемся в том, что вместо туалетной бумаги в клинике выдавались медицинские документы.

Омбудсмен Павел Миков посетил Центральную районную больницу, расположенную в Кочевском районе, зимой нынешнего года. Обследовав помещения дома-интерната для содержания инвалидов и престарелых, Миков опубликовал в социальной сети гневную публикацию, в которой продемонстрировал варварские методы обращения с пациентами. Омбудсмен показал фотографии, на которых заметно, что вместо туалетной бумаги в уборных пациентам предлагались архивные медицинские использованные документы.

Александр Вест

Заметим, после произошедшего инцидента жители Кочевского района потребовали от Павла Микова извинений перед главврачом по имени Нина Гончарик. Несмотря на отсутствие извинений со стороны омбудсмена, после повторного визита Павел Миков обнародовал результаты своей очередной проверки, которая выявила ряд улучшений, в том числе и наличие туалетной бумаги.