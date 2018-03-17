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| | В Париже зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам

В Париже зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам

Сегодня, 09:39
Специалисты провели социологическое исследование, которое показало резкое повышение насилия со стороны жителей Парижа по отношению к приезжим беженцам, обосновавшимся в столице Франции.

В Париже зафиксировали рост насилия по отношению к беженцам

 

Представители всемирно известной правозащитной организации под названием Refugee Rights Europe обнародовали данные исследования, в котором были опрошены многочисленные беженцы, прибывшие в Париж из стран Ближнего Востока и Африки. По заверению респондентов, участвовавших в опросах, более 75% беженцев столкнулись с проявлениями ксенофобии, расовой травли и различным унижениям со стороны жителей французской столицы. Также 5% опрошенных беженцев заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны местных жителей.

Стоит отметить, что не менее 33% приезжих объявили о чрезмерно жестоком обращении парижских полицейских. Данные показатели в несколько раз превосходят цифры, полученные от аналогичных опросов, проведённых в прошлом году.
Александр Вест
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