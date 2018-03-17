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| | В Португалии создана самая дорогая конфета в мире

В Португалии создана самая дорогая конфета в мире

Сегодня, 08:45
Мастер шоколадных изделий из Португалии создал самую дорогую конфету в мире. Даниэль Гомес участвовал на международном фестивале, где собственно и создал свой шедевр.

В Португалии создана самая дорогая конфета в мире

 

Конфету создали из экваториального черного шоколада, мадагаскарской ванили, отборного шафрана и дорогостоящих белых трюфелей. Но самым главным ингредиентом в сладком шедевре стали 23 карата золота, что покрывают конфету сверху. Отметим, что одна шоколадка стоит 7 тыс 728 евро. Всего таких конфеток около тысячи.

Все сладости собираются разослать по Арабским Эмиратам. В Россию также собираются отсылать шоколад, но отправят его в индивидуальных упаковках. Конфета будет расположена в специальном черном лакированном ларце. Внутри шкатулки есть гравировка золотом серийного номера конфеты. Сладость находится на расшитой кристаллами от Swarovski подушке, также на "подставке для сладости" можно увидеть жемчуг.

Гомес отметил, что покупатели дорогостоящих шоколадок будут под статусом «инкогнито», то есть, разузнать имя владельца никому не удастся.

Отметим, что международный фестиваль проходит ежегодно с 16 по 18 марта. Проводится конкурс в одном и том же городе – Обидуш.
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