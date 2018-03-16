Житель столицы заманил в западню и поймал волчицу с ошейником в «новой Москве»

16 марта на «горячую линию» позвонил житель деревни Кленово. Мужчина сообщил, что ему удалось заманить в западню и поймать волчицу с ошейником в «новой Москве». Информацию о случившемся сообщают столичные СМИ.

Домбровский Сергей

На сигнал отреагировали специалисты, они приехали по указанному адресу и увидели самку чистокровного волка с ошейником. Хищника отправят в питомник для животных. По словам экспертов, волчицу хорошо кормили, она не оказывает сопротивления и не сторонится людей. После внешнего осмотра не обнаружено следов ранений, состояние здоровья у животного нормальное. После осмотра волчицы ветеринаром появится более подробная информации об этом.В администрации Москвы говорят, что в столице РФ участились случаи приручения диких зверей. При этом люди безответственно относятся к своим обязанностям по отношению к животным. Жители мегаполиса приобретают волков, медвежат, львят и рысей, вдоволь наигравшись, граждане бросают зверей, подвергая опасности окружающих. Животные тоже страдают, поскольку выращенные в домашних условиях становятся неспособными выживать в естественных условиях обитания.