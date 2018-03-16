«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи
| | Житель столицы заманил в западню и поймал волчицу с ошейником в «новой Москве»

Житель столицы заманил в западню и поймал волчицу с ошейником в «новой Москве»

Вчера, 23:08
16 марта на «горячую линию» позвонил житель деревни Кленово. Мужчина сообщил, что ему удалось заманить в западню и поймать волчицу с ошейником в «новой Москве». Информацию о случившемся сообщают столичные СМИ.

Житель столицы заманил в западню и поймал волчицу с ошейником в «новой Москве»

 

На сигнал отреагировали специалисты, они приехали по указанному адресу и увидели самку чистокровного волка с ошейником. Хищника отправят в питомник для животных. По словам экспертов, волчицу хорошо кормили, она не оказывает сопротивления и не сторонится людей. После внешнего осмотра не обнаружено следов ранений, состояние здоровья у животного нормальное. После осмотра волчицы ветеринаром появится более подробная информации об этом.

В администрации Москвы говорят, что в столице РФ участились случаи приручения диких зверей. При этом люди безответственно относятся к своим обязанностям по отношению к животным. Жители мегаполиса приобретают волков, медвежат, львят и рысей, вдоволь наигравшись, граждане бросают зверей, подвергая опасности окружающих. Животные тоже страдают, поскольку выращенные в домашних условиях становятся неспособными выживать в естественных условиях обитания.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Новой Москве людей с места ДТП эвакуировали с помощью вертолетов
В Новой Москве людей с места ДТП эвакуировали с помощью вертолетов

В Новой Москве вывозили людей с места серьезной аварии с помощью вертолетов. Инцидент произошел на Киевском шоссе, пятеро получили травмы различной степени

На юге Москвы нашли двух маленьких львят
На юге Москвы нашли двух маленьких львят

В южной части Москвы обнаружили двух маленьких львят. Нашли хищников сотрудники местного департамента охраны окружающей среды.

В Ростовской области участились случаи нападения волков на людей
В Ростовской области участились случаи нападения волков на людей

С начала текущего года в Ростовской области было официально зафиксировано восемь случаев нападения волков на людей, а также на домашних животных. Такие данные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости