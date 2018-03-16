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| | Секс или смерть: Четверть мужчин не готовы расстаться со своим членом из-за рака

Секс или смерть: Четверть мужчин не готовы расстаться со своим членом из-за рака

Сегодня, 21:18
Согласно исследованиям, 25 процентов мужчин, страдающих онкологическим заболеванием полового члена, отказываются от хирургического вмешательства, рекомендуемого врачами в такой ситуации. Лечение представляет собой частичную или полную ампутацию больного органа, и именно оно дает хорошие шансы на выживание. Но многие мужчины, к сожалению, воспринимают такой радикальный метод лечения «в штыки», они считают, что это еще хуже, чем болезнь.

Секс или смерть: Четверть мужчин не готовы расстаться со своим членом из-за рака

 

По статистике, частичная ампутация рекомендовалась заболевшим в 48% случаев, удаление опухоли - в 22,8% случаев и полное удаление пениса в 13,4% случаев. Итальянские специалисты изучили количество случаев выживания пациентов, получавших лечение в соответствии с рекомендациями. Они отметили, что заболевшие довольно часто отказываются от лечения или же опекуны пациентов принимают решение не лечить их.

Этот вид онкологии встречается не так часто, поэтому рекомендуемое лечение пациенты могут не получать еще и потому, что сами врачи его не предлагают. В среднем, рак пениса встречается примерно у одного мужчины на 100 тысяч. Если говорить о заболеваемости в разных государствах, то в Великобритании ставится примерно 640 диагнозов такого рода в год, тогда как в Америке этот показатель существенно выше - 2300 случаев в год. За последние 30 лет количество таких заболеваний увеличилось на 25%.

Непосредственно само заболевание представляет собой опухоль злокачественного характера, которая развивается из тканей пениса и может достатчно быстро распространять метастазы по всему организму. Метастазирование, в данном случае, становится причиной летального исхода. Сначала основной контингент заболевших составляли мужчины после 60-ти, но затем рак «помолодел», и теперь заболевания регистрируются и у тех, кто не достиг еще 40 лет, и даже у детей. Коварство заболевания в том, что в каждом третьем случае его диагностика происходит уже в момент прогрессирования, то есть тогда, когда злокачественное образование уже распространяется за пределы пениса.

Конечно, врачи-онкологи не скрывают, что применение даже самой щадящей терапии ракового заболевания может «аукнуться» целой серией побочных эффектов, таких как кровотечения, разнообразные осложнения, как в процессе, так и после операции.
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