Российские туристы уже скупают туры в Египет

Один из международных туроператоров, Tez Tour, уже начал продажи туров в Египет, на постоянной основе. Другие же туристические агентства пока ждут понижения цен.

Дарья Дмитриева

Египетские курорты Хургада и Шарм-Эш-Шейх уже готовы встретить своих российских клиентов. Пока одни туристические компании упускают свою прибыль, другие продают тура «всё включено» в пятизвёздочные отели Египта.Пакеты туров, которые предлагает туристическое агентство Tez Tour, включают в себя перелёт авиакомпанией «Аэрофлот», трансфер на наземном транспорте до отеля в пять звёзд, семидневное проживание и страховку. По словам директора компании Ларисы Ахановой стоимость такого тура будет составлять около полторы тысячи долларов на двоих. Всё зависит от авиаперевозчика, так как он устанавливает цены на билеты.Также от авиакомпании зависит день вылета, пока это три дня в неделю: вторник, четверг, воскресенье. Вскоре рейс Москва – Каир будет осуществлять ещё одна авиакомпания – Egypt Air.Туристы уже интересуются и заказывают туры, отправится же в путешествие будет возможно с 11 апреля.