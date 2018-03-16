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| | Бездомный лондонец зашел в интернет и нашел себе дом, работу и славу

Бездомный лондонец зашел в интернет и нашел себе дом, работу и славу

Сегодня, 18:41
Лондонский бродяга Чарли Хеннесси шесть лет слонялся по городу и искал себе работу, чтобы обеспечить себя крышей над головой. Однако у него ничего не получалось. Фатальное невезение окончилось тогда, когда случайный прохожий подарил ему старый смартфон.

Бездомный лондонец зашел в интернет и нашел себе дом, работу и славу

 

Бродяга нашел бесплатный Wi-Fi возле местного паба и зарегистрировал себя в Twitter. Он начал писать поначалу коротенькие посты, затем вошел во вкус и показал горожанам их Лондон глазами бездомного человека.

Это оказалось настолько интересным, что у Чарли скоро появились свои подписчики. Он обрел популярность и выдержал собеседование при приеме на работу. Подписчики скидывали ему деньги на еду, предлагали одежду и недорогой ночлег в известных только им одним хостелах.

Бездомный обрел работу и устойчивый доход. Однако Чарли Хеннесси не успокоился на этом. Он сам стал помогать таким же бездомным выкарабкаться с лондонского дна. Чарли не пьет и не курит, он не употребляет наркотики и имеет покладистый характер. Ему всего 29 лет и впереди вся жизнь. Однако бывший бродяга, похоже, нашел свою стезю и смысл жизни. Он сегодня один из самых активных волонтеров, помогающий лондонцам, которые остались без крыши над головой.
Сергей Денисов
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