Технологический эксперимент: В Финляндии учителей заменят роботы

В населенном пункте Тампер в Финляндии в младших классах общеобразовательной школы к образовательному процессу намерены привлечь роботов. Интеллектуальные машины обучат детей математике и иностранным языкам.

Домбровский Сергей

Администрация Тампера закупила четыре робота. Три из них станут преподавать школьникам математику, их сделали в виде совы. Один будет обучать ребят иностранным языкам, его произвели похожим на человека. Программированием роботов занимались специалисты из Финляндии. Руководство школы проводит первый эксперимент подобного рода. Директор намерен определить, как школьники отреагируют на роботов-педагогов и отразиться ли нововведение на качестве образовательной системы.Если на тестировании выявят положительные результаты, то в будущем ученикам начальных классов передавать знания станут интеллектуальные машины. При разработке роботов использовали ИИ. Психологи полагают, что машины не смогут полностью заменить человека, поскольку детей нужно развивать не только интеллектуально, но и эмоционально.