Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля

В связи с отравлением бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери, российские олигархи в Великобритании задумались о своей безопасности всерьёз. Они намерены увеличить количество охраны и сами заняться проверкой обслуживающего персонала.

Дарья Дмитриева

В связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери, а также после кончины Николая Глушкова, экс-партнера Бориса Березовского, российские олигархи, проживающие за границей, решили больше уделить внимания собственной безопасности. Они всерьёз решили обезопасить себя от внешнего мира.В Лондоне один из олигархов заказал установить дома усиленный очиститель воздуха, который используют в ядерных бункерах, чтобы их очистить. Другие озабочены продуктами питания, которые попадают к ним на стол. Также влиятельные люди решили проверять обслуживающий персонал, который с ними постоянно контактирует.Бизнесмены увеличили количество охраны в своём окружении. Они сделали так, чтобы для них всегда было доступно медицинское обслуживание, даже ночью.