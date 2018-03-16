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| | Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля

Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля

Сегодня, 17:54
В связи с отравлением бывшего полковника Сергея Скрипаля и его дочери, российские олигархи в Великобритании задумались о своей безопасности всерьёз. Они намерены увеличить количество охраны и сами заняться проверкой обслуживающего персонала.

Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля

 

В связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери, а также после кончины Николая Глушкова, экс-партнера Бориса Березовского, российские олигархи, проживающие за границей, решили больше уделить внимания собственной безопасности. Они всерьёз решили обезопасить себя от внешнего мира.

В Лондоне один из олигархов заказал установить дома усиленный очиститель воздуха, который используют в ядерных бункерах, чтобы их очистить. Другие озабочены продуктами питания, которые попадают к ним на стол. Также влиятельные люди решили проверять обслуживающий персонал, который с ними постоянно контактирует.

Бизнесмены увеличили количество охраны в своём окружении. Они сделали так, чтобы для них всегда было доступно медицинское обслуживание, даже ночью.
Дарья Дмитриева
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