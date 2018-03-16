Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля

В связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери, а также после кончины Николая Глушкова, экс-партнера Бориса Березовского, российские олигархи, проживающие за границей, решили больше уделить внимания собственной безопасности. Они всерьёз решили обезопасить себя от внешнего мира.
В Лондоне один из олигархов заказал установить дома усиленный очиститель воздуха, который используют в ядерных бункерах, чтобы их очистить. Другие озабочены продуктами питания, которые попадают к ним на стол. Также влиятельные люди решили проверять обслуживающий персонал, который с ними постоянно контактирует.
Бизнесмены увеличили количество охраны в своём окружении. Они сделали так, чтобы для них всегда было доступно медицинское обслуживание, даже ночью.