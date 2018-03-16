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| | Прах Сальвадора Дали после эксгумации перезахоронили в музее

Прах Сальвадора Дали после эксгумации перезахоронили в музее

Сегодня, 17:30
Останки Сальвадора Дали вновь обрели покой. Его прах был эксгумирован в июле прошлого года для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение испанки Пилар Абель в том, что знаменитый художник является ее единокровным отцом. О факте повторного погребения живописца в музее города Фигерас рассказали испанские СМИ.

Прах Сальвадора Дали после эксгумации перезахоронили в музее

 

Тест ДНК не подтвердил претензий испанской женщины на отцовство культового сюрреалиста. Прокуратура Каталонии подала иск на возмещение судебных и производственных издержек эксгумации к настойчивой гражданке.

Тем не менее, буква закона соблюдена. Художник, женатый на русской девушке Елене Дьяконовой, прожил в бездетном браке со своей супругой долгую жизнь. Никаких прямых наследников у живописца не было. На церемонии повторного захоронения присутствовали представители мэрии, патологоанатом, бальзамировавший тело художника в далеком 1984.

Здесь следует напомнить, что Сальвадор Дали был не просто ярким представителем сюрреализма, написавшим сотни полотен в этом стиле. Он был философом, который через краски, холст и кисти утверждал новые мировоззренческие ценности в культуре человеческой цивилизации. Стараниями Дали сюрреализм стал фундаментом для таких направлений в искусстве, как постмодернизм и неореализм.
Сергей Денисов
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