Киевлянка 9 лет купается в Днепре голой для омоложения

В последнее время растет популярность естественного омолаживания. Так, 32-летняя жительница Киева купается по выходным в реке Днепр даже в период зимних морозов. Она утверждает, что данная процедура только способствует укреплению иммунной системы организма.

Каждые выходные Инна Владимирская делает кардио тренировку вдоль побережья Днепра и принимает водные процедуры. Примечательным остается тот факт, что женщина все это делает на протяжении 9 лет абсолютно голой. По мнению исследователей, река Днепр входит в число самых холодных рек Восточной Европы. Температуры воды в которой регулярно опускается до -10 градусов по Цельсию.Женщина уверенна, что подобные процедуры помогают ей молодо выглядеть и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди сторонников данной процедуры, Инна отметила своего любимого супруга.