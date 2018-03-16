«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео
| | Киевлянка 9 лет купается в Днепре голой для омоложения

Киевлянка 9 лет купается в Днепре голой для омоложения

Сегодня, 16:21
В последнее время растет популярность естественного омолаживания. Так, 32-летняя жительница Киева купается по выходным в реке Днепр даже в период зимних морозов. Она утверждает, что данная процедура только способствует укреплению иммунной системы организма.

Киевлянка 9 лет купается в Днепре голой для омоложения

 

Каждые выходные Инна Владимирская делает кардио тренировку вдоль побережья Днепра и принимает водные процедуры. Примечательным остается тот факт, что женщина все это делает на протяжении 9 лет абсолютно голой. По мнению исследователей, река Днепр входит в число самых холодных рек Восточной Европы. Температуры воды в которой регулярно опускается до -10 градусов по Цельсию.

Женщина уверенна, что подобные процедуры помогают ей молодо выглядеть и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди сторонников данной процедуры, Инна отметила своего любимого супруга.
Новости по теме
70-летняя жительница Австралии изумила интернет фото в бикини
70-летняя жительница Австралии изумила интернет фото в бикини

70-летняя жительница Австралии изумила интернет фото в бикини и поделилась секретом молодости. Практически глянцевая внешность Каролин Хартц заинтриговала

Эмилия Кларк поделилась своим секретом красоты
Эмилия Кларк поделилась своим секретом красоты

Известная актриса Эмилия Кларк поделилась со своими фанатами секретом своей красоты. Следует отметить, что главным помощником в этом вопросе для неё всегда

В ЛДПР заявили, что река Днепр переносит по Украине российские воды
В ЛДПР заявили, что река Днепр переносит по Украине российские воды

В ЛДПР уверяют, что река Днепр переносит российские воды. Член партии ЛДПР, депутат Госдумы Максим Шигалкин полагает, что Украина не имеет юридического

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости