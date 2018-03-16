Киевлянка 9 лет купается в Днепре голой для омоложения

Каждые выходные Инна Владимирская делает кардио тренировку вдоль побережья Днепра и принимает водные процедуры. Примечательным остается тот факт, что женщина все это делает на протяжении 9 лет абсолютно голой. По мнению исследователей, река Днепр входит в число самых холодных рек Восточной Европы. Температуры воды в которой регулярно опускается до -10 градусов по Цельсию.
Женщина уверенна, что подобные процедуры помогают ей молодо выглядеть и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди сторонников данной процедуры, Инна отметила своего любимого супруга.