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| | Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей

Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей

Сегодня, 15:55
Фото грустной кошки посреди комнаты, опубликованное на портале Reddit, очень растрогало пользователей социальных сетей.

Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей

 

Историю о кошке рассказала ее хозяйка. По ее словам, кошка по кличке Пепе очень привязалась к соседке по комнате, но та вскоре переехала. С того момента животное начало приходить в пустую комнату бывшей соседки и долго сидеть в одиночестве.

 

За несколько часов под постом пользователи оставили более двух тысяч комментариев. Многие вспомнили свои истории из жизни, связанные с привязанностью животных к людям. Один пользователь рассказал, как грустила его кошка, когда тот уехал в колледж. Другой поведал о такой же ситуации и о том, что кошка так и не простила его. Один из комментаторов подчеркнул, что Пепе вовсе не грустит, а просто не понимает, что стало с комнатой. Он отметил, что у котов не такое восприятие, как у людей.
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