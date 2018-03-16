Прокуратура проверит авиакомпании Москвы в связи с задержками рейсов

В связи с частыми задержками рейсов все действующие авиакомпании Москвы и предприятия, которые занимаются ремонтом и обслуживанием самолетов, планирует проверить Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщил зампрокурора ММТП Олег Опенышев.

По словам Олега Опнышева, авиакомпании виноваты в каждой третьей задержке рейса на протяжении 2016-2017 годов. Штраф за эти годы составил около десяти миллионов рублей. Процент рейсов, которые были задержаны в прошлом году, составляет 1,95% (в 2016 г. - 1,88%).В планах Межрегиональной транспортной прокуратуры изучить качество работы диспетчеров и компаний по техобслуживанию авиатранспорта. Кроме того, специалисты проверят организацию летной работы, качество подготовки авиационного персонала. ММТП установит наличие системы видеонаблюдения.Известно, что штрафы за задержки авиарейсов могут вырасти в несколько раз. Разработанный законопроект был внесен в Госдуму. Если документ будет принят, перевозчики будут платить штраф по 100 рублей за час ожиданий в пользу каждого пассажира.