«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы Нежные поздравления: Влад Соколовский и Рита Дакота отметили 4 годовщину отношений Новый смартфон от Samsung: Galaxy S10 получит аналог Face ID Олег Газманов отказался от ребенка Samsung запустил в России программу trade-in для смартфонов Наследник iPhone X получил название iPhone SE 2 и показался на видео В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет
| | Прокуратура проверит авиакомпании Москвы в связи с задержками рейсов

Прокуратура проверит авиакомпании Москвы в связи с задержками рейсов

Сегодня, 14:57
В связи с частыми задержками рейсов все действующие авиакомпании Москвы и предприятия, которые занимаются ремонтом и обслуживанием самолетов, планирует проверить Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщил зампрокурора ММТП Олег Опенышев.

Прокуратура проверит авиакомпании Москвы в связи с задержками рейсов

 

По словам Олега Опнышева, авиакомпании виноваты в каждой третьей задержке рейса на протяжении 2016-2017 годов. Штраф за эти годы составил около десяти миллионов рублей. Процент рейсов, которые были задержаны в прошлом году, составляет 1,95% (в 2016 г. - 1,88%).

В планах Межрегиональной транспортной прокуратуры изучить качество работы диспетчеров и компаний по техобслуживанию авиатранспорта. Кроме того, специалисты проверят организацию летной работы, качество подготовки авиационного персонала. ММТП установит наличие системы видеонаблюдения.

Известно, что штрафы за задержки авиарейсов могут вырасти в несколько раз. Разработанный законопроект был внесен в Госдуму. Если документ будет принят, перевозчики будут платить штраф по 100 рублей за час ожиданий в пользу каждого пассажира.
Новости по теме
Семь авиакомпаний заплатят штрафы за задержки рейсов в 2017 году
Семь авиакомпаний заплатят штрафы за задержки рейсов в 2017 году

Семь авиакомпаний заплатят штрафы за задержки рейсов в 2017 году, о чем сообщили представители межрегиональной транспортной прокуратуры. Ответственность за

Семь авиакомпаний оштрафованы за задержку рейсов в Москве
Семь авиакомпаний оштрафованы за задержку рейсов в Москве

[thumb=left]http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2017-07/1500196085_aeroflot-uvelichivaet-kolichestvo-reysov-v-krym_1.jpeg[/thumbТранспортная прокуратура

Прокуратура ведет проверку по факту задержки 4 рейсов из Казани
Прокуратура ведет проверку по факту задержки 4 рейсов из Казани

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что транспортная прокуратура Татарстана ведет комплексную проверку по факту задержек с отправкой четырех

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости