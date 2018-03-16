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| | Впервые Путин наградил лучших наставников

Впервые Путин наградил лучших наставников

Сегодня, 14:01
Российский президент Владимир Путин утвердил указ о назначении государственной награды за успешную наставническую деятельность, согласно которому данным поощрением были отмечены сразу три специалиста.

Впервые Путин наградил лучших наставников

 

В начале марта нынешнего года представители Агентства стратегических инициатив организовали форум под названием «Наставник», в котором поднимался вопрос о возрождении государственной премии, которой отмечаются специалисты, проявившие себя в роли успешных наставников. Владимир Путин подписал указ, в котором утверждается присуждение государственной награды за успехи в подготовке молодых специалистов, а также профессиональную наставническую деятельность, которыми были награждены Анатолий Шалыто, Николай Варухин, а также Геннадий Котельников.

Анатолий Шалыто занимает должность научного сотрудника в Национальном университете информационных технологий, оптики и механики в Санкт-Петербурге. Николай Варухин является главой образовательного учреждения дополнительного образования под названием «Морской центр капитана Варухина». Геннадий Котельников занимает должность ректора в Государственном медицинском университете Самары.
Александр Вест
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