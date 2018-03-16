EgyptAir возобновляет авиасообщение с Москвой с 12 апреля

Представители египетской компании Egypt Air выступили с анонсом открытия регулярных рейсов из Каира в Москву. Первый соответствующий вылет возобновленного авиационного сообщения пройдет 12 апреля. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе национального перевозчика.

Николай Офицеров

», - утверждает генеральный директор Egypt Air Сафуат Муссаллям.Между тем, российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов со своей стороны еще несколько дней и уже открыла продажу билетов. Так, самолеты из Москвы в Каир начнут летать с 11 апреля.Как известно, между Российской Федерацией и Египтом была достигнута договоренность о начале выполнения прямых рейсов между столицами. Еще тогда отмечалось, что все самолеты будут проходить тщательную проверку со стороны специалистов предприятия «Аэромаш», которое занимается обеспечением безопасности в столичном «Шереметьево».