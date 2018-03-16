EgyptAir возобновляет авиасообщение с Москвой с 12 апреля

«Планируется, что будет выполняться по три рейса в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Для этого будут использоваться только самые современные самолеты нашего парка», - утверждает генеральный директор Egypt Air Сафуат Муссаллям.
Между тем, российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов со своей стороны еще несколько дней и уже открыла продажу билетов. Так, самолеты из Москвы в Каир начнут летать с 11 апреля.
Как известно, между Российской Федерацией и Египтом была достигнута договоренность о начале выполнения прямых рейсов между столицами. Еще тогда отмечалось, что все самолеты будут проходить тщательную проверку со стороны специалистов предприятия «Аэромаш», которое занимается обеспечением безопасности в столичном «Шереметьево».