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| | EgyptAir возобновляет авиасообщение с Москвой с 12 апреля

EgyptAir возобновляет авиасообщение с Москвой с 12 апреля

Сегодня, 13:59
Представители египетской компании Egypt Air выступили с анонсом открытия регулярных рейсов из Каира в Москву. Первый соответствующий вылет возобновленного авиационного сообщения пройдет 12 апреля. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе национального перевозчика.

EgyptAir возобновляет авиасообщение с Москвой с 12 апреля

 

«Планируется, что будет выполняться по три рейса в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Для этого будут использоваться только самые современные самолеты нашего парка», - утверждает генеральный директор Egypt Air Сафуат Муссаллям.

Между тем, российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возобновлении рейсов со своей стороны еще несколько дней и уже открыла продажу билетов. Так, самолеты из Москвы в Каир начнут летать с 11 апреля.

Как известно, между Российской Федерацией и Египтом была достигнута договоренность о начале выполнения прямых рейсов между столицами. Еще тогда отмечалось, что все самолеты будут проходить тщательную проверку со стороны специалистов предприятия «Аэромаш», которое занимается обеспечением безопасности в столичном «Шереметьево».
Николай Офицеров
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