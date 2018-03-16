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| | Малолетняя китаянка набрала вес ради спасения отца

Малолетняя китаянка набрала вес ради спасения отца

Сегодня, 12:23
В Китае маленькой девочке пришлось набрать вес, чтобы медицинские специалисты разрешили ей стать донором и спасти жизнь своего собственного отца, страдающего от острого миелоидного лейкоза.

Малолетняя китаянка набрала вес ради спасения отца

 

Малолетней китаянке не разрешали произвести операцию по пересадке костного мозга, так как малый вес её тела означал неспособность организма к восстановлению после столь серьёзного медицинского вмешательства в её организм. В течение двух лет семья Ло Сяоланя тратила значительные финансовые средства на борьбу с острым миелоидным лейкозом, в которой процедуры химиотерапии не давали значительного эффекта. По заверению врачей, способствовать улучшению состояния китайца смогла бы пересадка костного мозга от его дочери, однако, малый вес её тела не позволял произвести необходимое оперативное вмешательство.

 

Чтобы спасти жизнь своему отцу, малолетняя китаянка согласилась набрать вес, изменив свои установленные пищевые привычки, пытаясь максимально увеличить количество поедаемой пищи. За месяц девочка сумела набрать более четырёх килограммов, что позволило медицинским специалистам подготовить её к предстоящей операции по пересадке костного мозга.
Александр Вест
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