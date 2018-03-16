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| | Латвийских геологов в Антарктиде «обокрали» птицы

Латвийских геологов в Антарктиде «обокрали» птицы

Сегодня, 12:10
Латвийские геологи, работающие в Антарктиде, столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Их обокрали птицы. Гигантские поморники похитили специальное оборудование ученых и затруднили их исследования. Информацию об этом сообщили сами члены экспедиции, а затем продублировали информационные агентства.

Латвийских геологов в Антарктиде «обокрали» птицы

 

Непуганная фауна Антарктики не первый раз преподносит подобные сюрпризы. Здесь птицы – криминогенная среда. Они часто воруют понравившиеся вещи, оставленные без присмотра членами научных экспедиций.

Не так давно у одного норвежского исследователя гигантская чайка украла кинокамеру, которую полярник нашел только через полгода и с интересом посмотрел фильм, снятый пернатым оператором. Однако воруют в Антарктиде не все птицы. Пингвины не были замечены в хищениях. Порядочные императорские особи любят просто стоять невдалеке и наблюдать за работой исследователей.
Сергей Денисов
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