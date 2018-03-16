Призрак мансарды пугает жителей Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле жильцы дома 180а, расположенного по улице Первомайская, противостоят обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность». Организация желает построить мансарду над пятым этажом здания.

Домбровский Сергей

Люди уверены, что возведение дополнительного помещения приведет к полному разрушению фундамента. Борьба между жильцами дома и ООО «Солидарность» началась после того, как люди обратились к администрации города с просьбой осуществить капитальный ремонт здания. Пятиэтажку возвели давно, поэтому крыша в настоящее время находится в плачевном состоянии. По плану капитальный ремонт по улице Первомайской проведут нескоро, поэтому жильцы опасаются, что дом просто разрушится к этому времени. После подачи заявления, зданием начали интересоваться какие-то люди. На вопросы граждан эти товарищи не отвечали.Позже жильцам удалось выяснить, кто интересуется пятиэтажкой. Дом пригляделся руководству ООО «Солидарность». Сотрудники компании намерены возвести мансарду над пятым этажом. Организация потратила 1,04 млн рублей на дорогу, тротуар и озеленение двора дома 180а по Первомайской и намерена до конца выполнить все работы. Жильцы против возведения мансарды, поскольку фундамент может не выдержать.