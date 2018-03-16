На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате

Знаменитый корабль адмирала Нельсона, на котором он находился в битве при Трафальгаре, установлен в качестве музея на вечную стоянку в городе Портсмут. Уже несколько поколений британцев читают в бульварной прессе о том, что на судне живет женское привидение, которое в определенные дни выходит на палубу «проветриться».
Полагают, что фантомная фигура принадлежит жене адмирала, которая часто навещала супруга на корабле. Леди Нельсон одета в длинный пеньюар и шляпу со страусиными перьями. Тони Фергюсон почувствовал в каюте, что за ним кто-то следит и стал клацать смартфоном пространство. Только дома на большом мониторе он сумел рассмотреть очень неотчетливую женскую фигуру, которая быстро удалилась, пойдя сквозь стену.
Фергюсон настолько эмоционально изложил свои впечатления от встречи с призраком, что многие посетители его странички в Сети поверили очевидцу.