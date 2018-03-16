На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате

Тони Фергюсон, завсегдатай музея английского корабля «HMS Victory», полагает, что ему удалось снять на мобильный телефон изображение привидения, которое разгуливает по палубе судна.

Сергей Денисов

Знаменитый корабль адмирала Нельсона, на котором он находился в битве при Трафальгаре, установлен в качестве музея на вечную стоянку в городе Портсмут. Уже несколько поколений британцев читают в бульварной прессе о том, что на судне живет женское привидение, которое в определенные дни выходит на палубу «проветриться».Полагают, что фантомная фигура принадлежит жене адмирала, которая часто навещала супруга на корабле. Леди Нельсон одета в длинный пеньюар и шляпу со страусиными перьями. Тони Фергюсон почувствовал в каюте, что за ним кто-то следит и стал клацать смартфоном пространство. Только дома на большом мониторе он сумел рассмотреть очень неотчетливую женскую фигуру, которая быстро удалилась, пойдя сквозь стену.Фергюсон настолько эмоционально изложил свои впечатления от встречи с призраком, что многие посетители его странички в Сети поверили очевидцу.