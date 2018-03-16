Депутаты Госдумы хотят одеть население в светоотражающую одежду

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков вышел с законодательной инициативой в Правительство Российской Федерации. Парламентарий предлагает включить в детскую и спортивную одежду светоотражающие элементы. Об этом информацию озвучил правительственный сайт.

Сергей Денисов

Депутат мотивировал свое предложение тем, что государство должно заботиться о безопасности своих граждан не только повышением штрафных санкций за ПДД, но и на законодательном уровне обязать всех производителей одежды включать в конечный продукт светотражающие элементы, помогающие водителям лучше различать пешеходов в условиях тумана, снега, дождя и темноты. Вячеслав Лысаков понимает, что нововведение потребует координации действий множества министерств и ведомств: Госстандарт, Роспотребнадзор, Министерства легкой промышленности ГИБДД и так далее, но, тем не менее, он уверен, что данный законопроект позволит снизить показатели гибели и увечий граждан на дорогах.Здесь нужно напомнить, что с 18 марта вступает в силу закон, по которому любой водитель, совершающий поездку за пределами населенных пунктов, должен иметь при себе жилет со светоотражающими полосками. Он должен надеть его, покидая автомобиль, чтобы ночью не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия. Законодатели не предусмотрели в норме санкционную часть, поэтому нарушитель может отделаться только устным предупреждением инспектора ГИБДД.Депутат надеется на то, что со временем правосознание российских граждан возрастет и у них войдет в привычку одевать светоотражающую одежду при перемещении на обочинах дорог.