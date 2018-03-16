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| | Зоозащитников оскорбила сцена жестокого похищения инопланетянами собаки

Зоозащитников оскорбила сцена жестокого похищения инопланетянами собаки

Сегодня, 10:35
Создатели картины «Сумасшедший пришелец» были жестко раскритикованы представителями организации зоозащитников PETA. Последних взбудоражили кадры со съемочной площадки, на которых они увидели жесткое обращение с животными.

Зоозащитников оскорбила сцена жестокого похищения инопланетянами собаки

 

Во время съемки одного из эпизодов картины, немецкую овчарку подвесили в клетке над рекой, начали резко раскручивать и после этого бросали в воду. Согласно сценарию фильма, пса похищают пришельцы. Все бы ничего, но режиссер Нин Хао оказался перфекционистом и сцену переснимали много раз вплоть до того момента, пока кинодел не был удовлетворен.

Съемки проводились в Китае в ноябре. Источники портала TMZ утверждают, что серьезных травм собака не получила, но была сильно шокирована из-за повторяющихся раз за разом падений.

Значительно больший скандал разгорелся вокруг картины «Собачья жизнь». Зоозащитники в январе 2017 года обнародовали кадры со съемок фильма. На них видно, как член съемочной группы пытается столкнуть испуганную немецкую овчарку в бассейн с бурлящей водой. Собака все это время сопротивляется и пытается убежать, в результате ее все же сталкивают, и она начинает тонуть.
Николай Офицеров
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