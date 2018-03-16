В ФАС возбудили дело против Google в связи с запрещённой рекламой онлайн-казино

Против корпорации Google представители российской Федеральной антимонопольной службы завели дело, которое основано на незаконном размещении рекламы онлайн-казино, располагаемой на сайте «поискового гиганта».

Александр Вест

В сообщении, обнародованном сотрудниками ФАС, рассказывается о запрещённой контекстной рекламе, которая расположена прямо на ресурсе google.com, где в виде контекстного уведомления рекламируется онлайн-казино. Представители ФАС пояснили, что подобные действия являются запрещёнными согласно действующему российскому законодательству. В ведомстве заметили, что данное дело было инициировано вследствие поступившей жалобы, составленной российским гражданином, который заметил, что при наборе поискового запроса «Вулкан» на сайте Google система показывала пользователям рекламу онлайн-казино, что противоречит законам Российской Федерации.В ФАС подчеркнули, что в контекстных рекламных сообщениях, размещенных на сайте google.com, содержатся ссылки на «зеркала» запрещённого в России онлайн-казино.