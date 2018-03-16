В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

16 марта группа депутатов намерена внести в Госдуму законопроект, связанный с отменой ЕГЭ. Информацией об этом поделились ведущие СМИ, ссылаясь на зампреда думского комитета по вопросам образования и науки Борис Чернышов, выступившего, как соавтор инициативы.

Николай Офицеров

», - заявил Чернышов.Как сообщили отечественным СМИ в пресс-службе ЛДПР, необходимость законопроекта объясняется тем, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиров, на которых у многих нет денег.Парламентарии уверены, что отмена единого государственного экзамена позволит определять уровень поступающих в вузы, исходя из их знаний, что даст возможность проводить значительно более качественный отбор абитуриентов. Дискуссия относительно целесообразности проведения ЕГЭ проводится с самого начала введения экзамена. Тем не менее, глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов по отказу от ЕГЭ не имеется.