В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

«Суть данного законопроекта заключается в том, чтобы отменить надоевший всем ученикам и родителям ЕГЭ. Он направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору узкого профиля. Предлагается возвращение к традиционной форме экзамена», - заявил Чернышов.
Как сообщили отечественным СМИ в пресс-службе ЛДПР, необходимость законопроекта объясняется тем, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиров, на которых у многих нет денег.
Парламентарии уверены, что отмена единого государственного экзамена позволит определять уровень поступающих в вузы, исходя из их знаний, что даст возможность проводить значительно более качественный отбор абитуриентов. Дискуссия относительно целесообразности проведения ЕГЭ проводится с самого начала введения экзамена. Тем не менее, глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов по отказу от ЕГЭ не имеется.