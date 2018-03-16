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| | Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном

Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном

Сегодня, 08:59
Вирусную популярность на просторах Сети набирает ролик, на котором женщина прямо на глазах у шокированной публики поедает сырой фарш, поливая его маслом. Закусить получившееся блюдо гурман решила целым неочищенным лимоном. Ролик появился на Facebook, но позже к нему ограничили доступ. Он успел набрать более 400 тысяч просмотров.

Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном

 

Судя по видеоряду, женщина абсолютно не смутилась, когда на нее во все глаза начали смотреть прохожие, а некоторые и вовсе не сдержались, и решили снять происходящее на камеру. Комментарии за кадром говорят о том, что очевидцы, как минимум, удивлены происходящим.

Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном

 

Пользователи в комментариях начали высказывать опасения относительно того, в насколько стабильном психическом состоянии находится женщина. Некоторых также побеспокоило состояние ее пищеварительной системы после приема столь неординарного блюда. Гурманы предположили, что женщина пытается в своем желудке приготовить стейк-тартар - блюдо из сырого мяса, в которое добавляются специи, масло и все это дополняется лимоном. Некоторые особо искусные «шутники» заявили, что этот эксперимент «советский вариант» блюда высокой кухни.
Николай Офицеров
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