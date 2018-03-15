«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Пригожин заявил, что перестанет посещать «Макдональдс» из-за санкций США

Пригожин заявил, что перестанет посещать «Макдональдс» из-за санкций США

Сегодня, 22:13
Предприниматель Евгений Пригожин сказал, что санкции Соединенных штатов на него не должны распространяться, поскольку у него нет бизнеса в США. В ответ на санкции Минфина США бизнесмен решил отказаться от походов в «Макдональдс».

Пригожин заявил, что перестанет посещать «Макдональдс» из-за санкций США

 

Стоит отметить, что в Министерстве финансов Соединенных штатов решили расширить штрафы для российского государства. В список «штрафников» попала организация Пригожина «Агентство интернет-расследований». Власти США обвинили компанию и ее руководителя во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Кроме того, американская сторона заявляет, что санкции были введены также из-за, распространившихся в последнее время в США, кибератак и вредоносных программ.

Евгений Пригожин уже не раз оказывался под санкциями американского правительства. Однако он утверждает, что не занимается предпринимательством в Штатах и совершенно равнодушен к внесению своего имени в список. Теперь бизнесмен просто перестанет посещать популярный фастфуд «Макдональдс».
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Вассерман заявил, что Ходорковский и Пригожин - люди одного круга
Вассерман заявил, что Ходорковский и Пригожин - люди одного круга

Анатолий Вассерман, известный телеведущий и публицист, прокомментировал снимок Иосифа Пригожина вместе с бывшей главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, который в

США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе Минфина Соединенных Штатов Америки.

Тимченко заявил о готовности передать свои активы РФ
Тимченко заявил о готовности передать свои активы РФ

О готовности передать государству все свои активы, которые входят в инвестиционную группу Volvo Group, заявил попавший под санкции по стороны

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости