Пригожин заявил, что перестанет посещать «Макдональдс» из-за санкций США

Предприниматель Евгений Пригожин сказал, что санкции Соединенных штатов на него не должны распространяться, поскольку у него нет бизнеса в США. В ответ на санкции Минфина США бизнесмен решил отказаться от походов в «Макдональдс».

Татьяна Преображенская

Стоит отметить, что в Министерстве финансов Соединенных штатов решили расширить штрафы для российского государства. В список «штрафников» попала организация Пригожина «Агентство интернет-расследований». Власти США обвинили компанию и ее руководителя во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.Кроме того, американская сторона заявляет, что санкции были введены также из-за, распространившихся в последнее время в США, кибератак и вредоносных программ.Евгений Пригожин уже не раз оказывался под санкциями американского правительства. Однако он утверждает, что не занимается предпринимательством в Штатах и совершенно равнодушен к внесению своего имени в список. Теперь бизнесмен просто перестанет посещать популярный фастфуд «Макдональдс».