Снегопад в Москве не стал помехой в работе аэропорта «Домодедово»

В «Домодедово» не стали отменять авиарейсы, несмотря на обрушившийся на Москву снегопад. Руководство воздушной гавани сообщило о том, что аэропорт работает в обычном режиме.

Дарья Светозарова

Пресс-представители Домодедова пояснили, что видимость превышает десять километров, и этого достаточно чтобы приземлить самолет или поднять его в воздух. Тем не менее, рейсы могут вылетать с задержкой в двадцать минут, поскольку техперсонал расчищает ВПП и рулежные дорожки. Кроме этого, все воздушные суда перед вылетом проходят обработку в целях профилактики обледенения.В других столичных аэропортах наблюдается похожая картина. Утром один рейс был задержан во «Внуково», а в «Шереметьево» с опозданием вылетели 15 рейсов.