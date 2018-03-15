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| | Снегопад в Москве не стал помехой в работе аэропорта «Домодедово»

Снегопад в Москве не стал помехой в работе аэропорта «Домодедово»

Сегодня, 20:30
В «Домодедово» не стали отменять авиарейсы, несмотря на обрушившийся на Москву снегопад. Руководство воздушной гавани сообщило о том, что аэропорт работает в обычном режиме.

Снегопад в Москве не стал помехой в работе аэропорта «Домодедово»

 

Пресс-представители Домодедова пояснили, что видимость превышает десять километров, и этого достаточно чтобы приземлить самолет или поднять его в воздух. Тем не менее, рейсы могут вылетать с задержкой в двадцать минут, поскольку техперсонал расчищает ВПП и рулежные дорожки. Кроме этого, все воздушные суда перед вылетом проходят обработку в целях профилактики обледенения.

В других столичных аэропортах наблюдается похожая картина. Утром один рейс был задержан во «Внуково», а в «Шереметьево» с опозданием вылетели 15 рейсов.
Дарья Светозарова
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