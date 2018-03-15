В двух районах Калужской области из-за бешеных лис введен карантин

Карантин по бешенству решено было объявить в двух районах Калужской области в феврале-марте 2018 года. Заболевание установили специалисты путем лабораторного исследования головного мозга погибших животных.

Николай Офицеров

Нашли тела в селе Совхоз имени Ленина, Кромино и населенном пункте Заречье. В Дзерджинском и Бабынинском районе, в связи с выявлением очагов бешенства, местное руководство приняло решение по объявлению карантина.В Ульяновском районе прошло совещание о мерах, что направлены на ликвидацию бешенства. Главам администрации поселений, где были зарегистрированы случаи заболевания, рекомендовали организовать отлов безнадзорных животных, что живут на территории гаражей, вблизи автомобильных стоянок и предприятий. Также охотпользователям с Ульяновского района дали добро на отстрел диких плотоядных животных в санитарных целях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Стоит также добавить, что в ЦФО находится большая часть неблагополучных, в плане бешенства, регионов. В феврале ветеринарные службы смогли выявить более 254 неблагополучных пунктов, из которых в центральном округе располагается около 70%. Наибольшее число очагов выявлено в Липецкой, Белгородской и Воронежской областях, заболевание чаще всего регистрируют у собак, кошек и диких животных.