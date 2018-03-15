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| | Дочь миллиардера Тинькова тратит астрономические суммы на алкоголь

Дочь миллиардера Тинькова тратит астрономические суммы на алкоголь

Сегодня, 17:43
Недавнее высказывание Дарьи Тиньковой вызвало пристальный интерес пользователей Сети к её персоне. По опубликованным в Instagram фотографиям дочери миллиардера удалось узнать, что она тратит большие суммы на вино.

Дочь миллиардера Тинькова тратит астрономические суммы на алкоголь

 

Дочь известного российского предпринимателя проживает за пределами Российской Федерации, а именно – в Великобритании. Недавно Дарья опубликовала пост о том, что из-за ухудшения взаимоотношений между двумя государствами ей стыдно признаваться, что она русская. Однако многие пользователи Сети обратили внимание не на само высказывание, а на представленные Тиньковой фотографии в Instagram.

Основная масса публикаций Дарьи в социальной сети состоит из снимков употребляемого ею вина. Интернет-аудитория посчитала стоимость всех бутылок, представленных на аккаунте девушки. Цена вина, употребляемого дочерью предпринимателя, варьируется от десятка тысяч до более чем миллиона рублей. По их подсчетам, за последний год Дарья выпила алкоголя на 5 миллионов.
Павел Селивёрстов
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