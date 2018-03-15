В Воткинске бешеная кошка напала на собак и их хозяина

В Воткинске был зафиксирован еще один случай бешенства животного, которое кинулось на человека.

Пелагея Лебединская

Инцидент произошел в районе Сельхозхимии города Воткинск, местному жителю во время прогулки со своими собаками на пути встретилась кошка с болезнью бешенства. Мужчина заметил у животного взъерошенную шерсть и пену вокруг рта. При виде мужчины с собаками, кошка накинулась изначально на собак а потом и на их хозяина. Местный житель не успел быстро отреагировать, и был покусан зараженным животным. Теперь ему предстоит лечение в больнице. При исследовании трупа бешеного животного, ветеринары подтвердили диагноз. Район Сельхозхимии был объявлен опасным, так как это уже не первое нападение зараженного бешенством животного на людей.В настоящее время на месте обнаружения больного животного проводится дезинфекция, также делается вакцинация от бешенства всем животным, которые живут в этом районе.