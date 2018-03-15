«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»
| | В Воткинске бешеная кошка напала на собак и их хозяина

В Воткинске бешеная кошка напала на собак и их хозяина

Сегодня, 17:56
В Воткинске был зафиксирован еще один случай бешенства животного, которое кинулось на человека.

В Воткинске бешеная кошка напала на собак и их хозяина

 

Инцидент произошел в районе Сельхозхимии города Воткинск, местному жителю во время прогулки со своими собаками на пути встретилась кошка с болезнью бешенства. Мужчина заметил у животного взъерошенную шерсть и пену вокруг рта. При виде мужчины с собаками, кошка накинулась изначально на собак а потом и на их хозяина. Местный житель не успел быстро отреагировать, и был покусан зараженным животным. Теперь ему предстоит лечение в больнице. При исследовании трупа бешеного животного, ветеринары подтвердили диагноз. Район Сельхозхимии был объявлен опасным, так как это уже не первое нападение зараженного бешенством животного на людей.

В настоящее время на месте обнаружения больного животного проводится дезинфекция, также делается вакцинация от бешенства всем животным, которые живут в этом районе.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Москве объявлен карантин из-за бешенства
В Москве объявлен карантин из-за бешенства

Власти  Москвы объявили о карантине, причиной которого стал зафиксированный в столице случай заболевания домашнего животного бешенством. Об этом

«Кошка-инопланетянка» покорила пользователей соцсетей
«Кошка-инопланетянка» покорила пользователей соцсетей

«Кошка-инопланетянка» покорила пользователей соцсетей. У животного редкое заболевание глаз, на её лечение уже собрано 2,5 тысячи долларов.

В Смоленской области бешеный кот покусал четырех человек
В Смоленской области бешеный кот покусал четырех человек

В Смоленской области кот, зараженный бешенством, покусал четырех человек. Это уже не первый случай бешенства за этот год.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости