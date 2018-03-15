В Воткинске бешеная кошка напала на собак и их хозяина

Инцидент произошел в районе Сельхозхимии города Воткинск, местному жителю во время прогулки со своими собаками на пути встретилась кошка с болезнью бешенства. Мужчина заметил у животного взъерошенную шерсть и пену вокруг рта. При виде мужчины с собаками, кошка накинулась изначально на собак а потом и на их хозяина. Местный житель не успел быстро отреагировать, и был покусан зараженным животным. Теперь ему предстоит лечение в больнице. При исследовании трупа бешеного животного, ветеринары подтвердили диагноз. Район Сельхозхимии был объявлен опасным, так как это уже не первое нападение зараженного бешенством животного на людей.
В настоящее время на месте обнаружения больного животного проводится дезинфекция, также делается вакцинация от бешенства всем животным, которые живут в этом районе.