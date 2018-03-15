В Москве за пропуском пешеходов станут следить еще 200 камер

До конца текущего года в Москве будет установлено более 200 комплексов, которые будут наблюдать за пешеходными переходами. Камеры будут фиксировать автомобилистов-нарушителей, которые не пропускают пешеходов. Об этом рассказал замглавы ГКУ ЦОДД Дмитрий Горшков.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно, что вскоре в столице РФ появится больше камер, наблюдающих за участниками дорожного движения на пешеходных переходах. До конца года планируется установить более 200 таких комплексов. По словам замглавы ГКУ ЦОДД, разработчики таких установок услышали просьбы Госавтоинспекции и учли все предписания в своих продуктах. Камеры будут устанавливать факт нарушения со стороны автомобилистов, не пропускающих пешеходов на «зебре».Напомним, что на сегодняшний день в столице установлен только один такой комплекс – на Нижегородской улице. Камера «Форсаж» вызвала много жалоб со стороны участников автомобильного движения.