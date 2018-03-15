"Стыдно быть русской": Лена Миро отреагировала на скандальное признание дочери Тинькова

Многие российские граждане время от времени выбирают жизнь за границей, а также отправляют в развитые и богатые страны своих детей. Не стала исключением и дочь знаменитого бизнесмена Олега Тинькова – Даша, которая накануне не на шутку разозлила своих соотечественников, опубликовав громкое и скандальное заявление, которое она позднее удалила.

Анна Лисичкина

Речь идет о признании, что девушке стыдно быть русской и называть свою национальность за рубежом, где на нее якобы «косо смотрят». Тем не менее, сама Дарья отметила, что не винит во всех грехах народ, а лишь одного «человека», стоящего у пульта управления страной. Не мудрено, что блогер и писательница Лена Миро тут же отреагировала на столь провокационное сообщение, а скриншот публикации Тиньковой остался у некоторых пользователей, которые будто чувствовали, что автор решит избавиться от своего поста.Миро отметила, что скандал вращается вокруг санкций Лондона, которые смогут затронуть проживающих за границей или сбежавших олигархов, а также представителей их семей. По заключению Лены, Даша Тинькова как раз относится к ним, ведь в России ей не нравится, и находится девушка в Англии, где и образование лучше, и люди, и все остальное. Блогер подчеркнула, что в настоящее время обычным жителям России, пребывающим за границей, а также порядочным бизнесменам нечего бояться, а вот после скандала с отравлением разведчика пострадают многие беглецы и любители «лучшей жизни».СМИ также обнародовали старое интервью дочери бизнесмена Тинькова, девушке на тот момент было 15 лет. Еще в то время Дарья поставила Россию на последнее место в рейтинге об образовании, состоящем из четырех стран. Уже тогда обеспеченная поддержкой родителей россиянка побывала во многих уголках мира, училась в разных школах и смогла понять, что российская система образования достаточно низка. Даша Тинькова подчеркнула, что в России учителя прямо в глаза детям говорят, как мало они получают за свою работу и не хотят находиться в школе, но вынуждены.Если брать во внимание другие факторы, наследница бизнесмена подчеркнула, что в Англии детям дают размышлять и искать несколько решений одной проблемы, а в российских учебных заведениях такой возможности нет. Тем не менее, как отметила Лена Миро, стыдиться при этом своих корней и национальности – крайне неуважительно, ведь у блогера также есть англичане среди друзей, но россиян они не оскорбляют и не высмеивают.