Путин прибыл проститься с Табаковым

Сегодня в здании столичного театра МХТ имени Чехова прошла открытая церемония прощания с выдающимся артистом по имени Олег Табаков, который скончался после безуспешной борьбы с тяжёлой болезнью. На прощание с актёром также прибыл и глава РФ Владимир Путин.

Гражданскую панихиду, устроенную в московском театре, сегодня посетило множество известных лиц отечественного шоу-бизнеса и политиков, среди которых такие знаменитости как: Константин Хабенский, Константин Эрнст, Сергей Безруков, Владимир Мединский, Александр Кибовский, Ольга Голодец, Владимир Машков, Сергей Собянин, Александр Калягин, Эдгар Запашный и многие другие. Также приобщиться к процессу прощания с артистом решил и российский президент Владимир Путин, почтивший своим присутствием гражданскую панихиду.

Александр Вест

Сегодня с самого утра люди, желающие проститься с прославленным отечественным артистом, выстроились в очередь, которая не уменьшалась в течение всего дня. На сцене МХТ имени Чехова гроб с Олегом Табаковым был окружён многочисленными букетами цветов и венками, принесёнными в знак почтения многими поклонниками его таланта.