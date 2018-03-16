В Москве пройдет «Ночь пожирателей рекламы»

В ночь на 28 апреля в Москве пройдет юбилейное мероприятие по показу рекламных роликов. «Ночь пожирателей рекламы» состоится в Киноцентре «Октябрь».

Виктория Озерова

Вот уже четверть века шедевры «Синематики» доступны специалистам рекламной отрасли, а также всем, кто интересуется данной индустрией в Российской Федерации. В ночь на 28 апреля в столичном Киноцентре «Октябрь» состоится 25 в РФ «Ночь пожирателей рекламы». В этот раз на мероприятии соберутся все звезды отечественного шоу-бизнеса, ведь «Ночь» будет открывать создатель киношоу Жан Мари Бурсико, в коллекции которого более миллиона уникальных рекламных роликов со всей планеты. На голосовании AdAwards в этом году судьи выберут лучшую рекламу с момента запуска проекта.Напомним, что «Ночь пожирателей рекламы» - проект мирового масштаба, существующий с 1981 года. В программе реклама представлена как произведение искусства.