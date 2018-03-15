Загадочная болезнь Стивена Хокинга завела медиков в тупик

Ушедший из жизни физик Стивен Хокинг стал кумиром многих людей, которые болеют боковым амиотрофическим склерозом. Несмотря на болезнь, ученый путешествовал по миру, выступал с лекциями – жил полной жизнью. Однако некоторые врачи считают, что Хокинг мог болеть и другим заболеванием.

Анна Котова

Отметим, что боковой амиотрофический склероз (БАС) – это очень редкое хроническое заболевание нервной системы. Эта болезнь зачастую поражает кору и ствол головного мозга, а также нейроны спинного мозга, которые отвечают за двигательную систему. Сначала человека парализует, потом все мышцы атрофируются, а после наступает смерть. Однако симптомы БАС можно приписать и другим заболеваниям нервной системы. Все симптомы данной болезни были у ученого Стивена Хокинга, однако ответа на вопрос, почему физик прожил так долго, специалисты дать не могут.Профессор нервологии Лео Маккласки считает, что точное определение, симптомы и развитие БАС пока никто не установил. Продолжительность жизни людей с таким заболеванием полностью зависит от того, сколько времени смогут работать нейроны, отвечающие за движение диафрагмы и за работу легких. Именно прекращение работы данных органов становится причиной смерти. Также профессор добавил, что, скорее всего, у Хокинга не были затронуты данные органы болезнью. Однако медицинского доказательства такому факту до сих пор нет.