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| | Парень поразил Сеть, преобразившись из толстяка в сексуального красавца

Парень поразил Сеть, преобразившись из толстяка в сексуального красавца

Сегодня, 14:38
Молодой человек выложил в социальную сеть Reddit свои фото, на которых он изображен до и после похудения.

Парень поразил Сеть, преобразившись из толстяка в сексуального красавца

 

Молодой парень до похудения весил более 130 килограммов и для того, чтобы сбросить лишний вес, ему понадобилось два года непосильного труда над собой в спортивном зале. Пользователи интернета с восторгом отнеслись к такой силе воли молодого человека, который смог отказаться от своего обычного рациона и придерживаться спортивного режима. Подписчики начали писать много комментариев, за пару часов фото собрало более 3 000 лайков. Однако парню, видимо, не понравилось столь пристальное внимание и он удалил со своей странички фото.

Отметим, что хоть фото молодой человек и удалил, однако комментарии на его странице остались. Снимок можно увидеть в архиве интернета.
Пелагея Лебединская
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