Жестокие видеоигры не вызывают агрессию - Исследование

Многие родители, озабоченные увлечённостью своих детей компьютерными играми, связывают жестокие поступки их сверстников с влиянием данного контента на их психику. Американские исследователи доказали, что взаимосвязь между агрессией и видеоиграми порой даже обратная.

Александр Вест

Многие политики уже не раз выступали за введение жёсткой цензуры, которая бы регулировала уровень жестокости в выпускаемых компьютерных играх. Сторонником данного подхода является и американский президент Дональд Трамп, который во время очередного совещания с чиновниками продемонстрировал им нарезку наиболее жестоких моментов в видеоиграх, связав их с трагическими событиями, произошедшими в одной из американских школ. Однако исследование, проведённое американским психологом Патриком Марки, доказало, что увлечение видеоиграми со сценами жестокости не только не склоняет людей к насилию, но порой и отваживает их от проявления агрессии. Изучая проблему насилия в видеоиграх в течение многих лет, Марки выпустил не одну статью, в которой, руководствуясь различными доводами, объяснил, что психически стабильного человека невозможно склонить к актам агрессии с помощью видеоигр. Психолог заметил, что за последние 33 года никто не сумел предоставить достаточных статистических доказательств, связывающих проявление актов агрессии в обществе с влиянием компьютерных игр. Более того, иногда статистика говорила о том, что с выходом определённых видеоигр, содержащих сцены жестокости, количество насильственных преступлений лишь неумолимо падало.Также ряд исследований сторонних авторов показал, что только 12% подростков, задержанных за совершение вооруженных нападений в учебных заведениях, имели хоть какой-то интерес к жестоким компьютерным играм. Авторы подобных исследований подсчитали, что целых 27% от числа таких подростков проявляли немалый интерес к художественным фильмам, содержащим сцены жестокости и насилия. Заметим, что 24% преступников, не достигших совершеннолетия, задержанных за проявления излишней жестокости, проявляли больший интерес к жестоким книгам, игнорируя привязанность к компьютерным играм, содержащим сцены откровенного насилия. Подобные исследования в большинстве своём игнорируются политиками, которым легче связать высокий уровень преступности среди молодёжи с влиянием видеоигр, чем заниматься внедрением социальных программ, способствующих развитию молодёжи вне стен учебных заведений или их личных комнат.