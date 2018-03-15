Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов

Оксана Щербакова ведет на телеканале «Пятница» программу «Ревизорро-Медицинно». Недавно она посетила с инспекцией частные медучреждения Ростова-на-Дону. Как выяснилось, эти заведения в донской столице работают с грубыми нарушениями и даже не пытаются это скрывать.

Дарья Светозарова

В ходе визита в Ростов ведущая со съемочной группой проинспектировала медицинские заведения ООО «Медпомощь», «АМД Лабораторию» и центр пластической хирургии Plastica. Помимо посещения частных клиник, Щербакова проверила, как работают бригады скорой помощи. Журналисты были удивлены когда узнали, что медики приезжают на вызов и даже не удосуживаются надеть медицинские халаты. Более того, одному из пациентов якобы были выписаны препараты, которые могут привести к летальному исходу.В «АМД Лабораторию» пациент обратился с жалобой на состояние волосяного покрова головы. Обследовавшие его врачи выявили у него себорейный дерматит. Ему назначили курс лечения, в ходе которого он должен был пользоваться дорогостоящими шампунями. Общая сумма лечения составила более 35 тысяч рублей. Когда пациент обратился к другому специалисту, тот не обнаружил у него признаков этого кожного недуга.В связи с этим Щербакова написала две жалобы – одну направили непосредственно Владимиру Путину, а другую в Роспотребнадзор. Еще одним поводом для жалобы послужил инцидент, когда водитель трамвая не смог оказать помощь своему пассажиру, внезапно почувствовавшему себя плохо. В трамвайном депо донской столицы с журналисткой отказались обсуждать этот вопрос, тогда Щербакова отправилась к Евгению Лебедеву – замглавы гордаминистрации по транспорту и дорожному хозяйству. Однако пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону не подтвердила факт обращения ведущей «Ревизорро-Медицинно».