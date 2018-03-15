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| | Минздрав РФ запретит курить кальяны в гостиницах

Минздрав РФ запретит курить кальяны в гостиницах

Сегодня, 12:36
Представители Минздрава заявили о том, что направили на согласование во все федеральные органы и исполнительные власти поправки, которые запрещают использование кальяна, сигаретной бумаги и трубок в российских гостиницах. Действующий антитабачный закон таким образом планируют ужесточить.

Минздрав РФ запретит курить кальяны в гостиницах

 

Как известно, введение соответствующего запрета в гостиницах, кафе и ресторанах планируется с 1 января 2019 года. В первой версии документа Минздрав предложил выдвинуть запретить кальяны только в учреждениях общественного питания. Министерство труда уже согласовало данный проект, не выдвинув к нему замечаний.

12 марта стало известно, что аэропорт Шереметьево откроет несколько утепленных мест для курения в преддверии чемпионата мира по футболу. Курилки будут располагаться вне основного аэровокзального комплекса. Закрытые павильоны будут установлены в существующих местах для курения на улице.

Антитабачный закон в России был принял в 2013 году, став одним из наиболее жестких во всем мире. Курение запретили во всех общественных местах, среди которых гостиницы. До сегодняшнего дня ограничения не распространялись на кальяны, но новое законодательство, вероятнее всего, запретит и их.
Николай Офицеров
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