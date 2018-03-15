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Туристы просят офисных работников показывать пенисы

Сегодня, 12:06
Путешественники постоянно путают офис Международного Кинофестиваля Рейкьявика в Исландии с музеем пенисов. Каждый раз туристы входят в офисное помещение и спрашивают у работников, где именно они могут посмотреть на мужские достоинства.

Туристы просят офисных работников показывать пенисы

 

Из-за такого недоразумения сотрудникам пришлось повесить на двери офиса указатель, в котором говорилось, что это не музей пенисов. После этого в указателе описывается, как туристам добраться до музея. Это объявление заметила представитель Пиратской политической партии Исландии Ауста Хельгадоттир и разместила ответствующий снимок в Twitter. Пользователи, которые путают два помещения, в комментариях написали слова извинения перед работниками офиса.

Напоминаем, что в музее пенисов выставлены на обозрение 215 половых органов морских и земноводных млекопитающих. Помимо достоинств животных в музее также есть человеческий пенис, который появился там в апреле 2011 года.
Анна Котова
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